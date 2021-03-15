Суд Лондона перенес на 19-20 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Рассмотрение дела об экстрадиции в США бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в понедельник, перенесено на 19-20 июля. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с состоянием здоровья просим перенести слушания на попозже", - заявил адвокат бизнесмена Алекс Бейлин. В качестве новой даты заседания суд установил 19-20 июля. Представитель Тинькова заявил, что в мае они будут располагать свежим данными о ходе течения болезни предпринимателя, что позволит им понять, сможет ли он принимать участие в следующем слушании.

При этом сторона защиты взяла на себя обязательство предоставить суду данные о здоровье Тинькова к 7 июня. После этого суд сможет решить, состоится ли заседание в намеченные сроки.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии и он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля 2020 года представитель Тинькова информировал, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. В декабре прошлого года Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.