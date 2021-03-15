В Верховный суд Белоруссии направлено дело о беспорядках и воспрепятствовании работе ЦИК

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома. Об этом сообщило в понедельник управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства в своем Telegram-канале.

"Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти граждан по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.3 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь: приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что одному из обвиняемых инкриминируется воспрепятствование работе ЦИК группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч. 2 ст. 191 УК Белоруссии. "После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", - заявили в ведомстве.

Генпрокуратура не назвала фамилии фигурантов данного уголовного дела. 11 марта Следственный комитет Белоруссии сообщил о завершении расследования уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николаю Статкевичу и приближенным к ним лицам предъявлено окончательное обвинение. По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.

В частности, Тихановскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 ("Организация массовых беспорядков"), ч. 3 ст. 130 ("Разжигание социальной вражды"), ч. 2 ст. 191 ("Воспрепятствование работе ЦИК"), ч. 1 ст. 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллионов белорусских рублей (около 1,35 млн долларов), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.