Комиссия ПАСЕ может провести в России заседание, посвященное борьбе с пандемией

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшие месяцы может провести в России заседание, посвященное вопросам борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

"Мы говорили о том, что нам надо объединить усилия в борьбе с пандемией. Не исключаю, что в Российской Федерации состоится заседание комиссии ПАСЕ по этому вопросу в ближайшие несколько месяцев", - сказал Володин.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Госдумы, Володин предложил Дамсу обсудить продвижение российских вакцин на европейский рынок.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая.

4 марта агентство сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.