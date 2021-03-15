Новое правительство Ливии принесло присягу перед парламентом

ТАСС, 15 марта. Новое правительство национального единства Ливии во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в понедельник принесло присягу перед депутатами Совета представителей (парламента) страны. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya Al Ahrar.

По его информации, церемония прошла в городе Тобрук на востоке страны. На ней присутствовали многочисленные гости из ливийских регионов, послы некоторых иностранных государств, представители миссии ООН в Ливии.

Некоторое время назад в Триполи к присяге били приведены члены нового Президентского совета, которые также участвовали в мероприятии в Тобруке.

10 марта Палата представителей Ливии вынесла вотум доверия правительству национального единства под руководством Дбейбы. Новый кабинет включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. Вакантным остается пост главы министерства обороны. Исполнения его обязанностей Дбейба возьмет на себя до достижения договоренности по кандидатуре министра, которая получит одобрение всех трех регионов страны и не будет представлять конфликтующие стороны.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии в новый Президентский совет были избраны Мухаммед аль-Менфи, Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи. Тогда же новым премьер-министром был избран Абдель Хамид Дбейба. Главной задачей переходных органов является подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря 2021 года.