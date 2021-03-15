Лидер армянской оппозиции призвал не допустить проведения выборов при Пашиняне

ЕРЕВАН, 15 марта. /ТАСС/. Лидер самого крупного оппозиционного объединения Армении "Движение за спасение родины" Вазген Манукян считает, что нужно любой ценой предотвратить проведение внеочередных парламентских выборов при правительстве премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

"Необходимо любой ценой не допустить проведения внеочередных парламентских выборов. И если все же власти пойдут на этот шаг и объявят выборы, то это правительство должно уйти до начала предвыборного процесса", - заявил он. По словам Манукяна, правительство Пашиняна "имеет возможность с помощью финансовых и административных ресурсов сфальсифицировать итоги выборов и силой удержать власть".

13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с Пашиняном, главой парламентского правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. Как сообщила пресс-служба президента, обсуждалась возможность проведения внеочередных выборов в парламент в качестве способа преодоления внутриполитического кризиса в стране.

"Движение за спасение родины" не участвовало в этих переговорах. Ранее его участники заявляли, что согласны на проведение внеочередных выборов, но только в случае отставки Пашиняна и формирования временного правительства. На прошлой неделе сторонники движения организовали несколько массовых митингов в центре Еревана. Они также разбили палатки у здания парламента и до настоящего времени продолжают блокировать все входы в него, однако часть депутатов в понедельник смогли пройти через служебный вход.

При этом перспективы роспуска парламента больше зависят от позиции парламентских фракций, чем от "Движения за спасение родины". Правительство требует, чтобы две оппозиционные парламентские фракции - "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" - подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна, которая технически необходима для роспуска законодательного органа.