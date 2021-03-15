Сенатор-республиканец предложил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США следует отправить свою олимпийскую сборную на зимние Игры в Пекине в феврале 2022 года, но при этом устроить Китаю политический и экономический бойкот. Такое мнение высказал в понедельник сенатор-республиканец (от штата Юта) Митт Ромни в колонке для газеты The New York Times.

Как считает конгрессмен, "наказывать" спортсменов, которые много лет готовятся к участию в Олимпиаде, неправильно. Однако, полагает он, Вашингтон не должен игнорировать нарушения прав человека в Китае, в том числе в отношении уйгуров. Чтобы оказать давление на Пекин, продолжил Ромни, федеральные власти США должны отправить на церемонию открытия не представителей администрации и дипломатов, а нашедших убежище в Соединенных Штатах китайских диссидентов.

Сенатор также предлагает американским зрителям воздержаться от поездки на соревнования. Сопровождать спортсменов, по мнению Ромни, должны только родственники и ближайшие друзья. Телекомпании NBC, которая будет транслировать Олимпиаду в США, Ромни предложил не показывать "шовинистические" фрагменты церемоний открытия и закрытия, заменив их документальными кадрами "политических преследований" в Китае.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.