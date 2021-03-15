Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Британии за невыполнение сделки по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС", - отметили в ЕК, подчеркнув, что отправление этого письма означает начало юридического процесса.

В документе говорится, что Лондону дается ровно месяц на ответ на отправленное письмо. "В письме содержится просьба к Соединенному Королевству провести быстрые корректирующие действия для восстановления соблюдения условий протокола. У Великобритании есть один месяц, чтобы ответить на это письмо", - подчеркивается в нем.

Кроме того, замглавы ЕК Марош Шефчович направил политическое письмо заместителю министра по особым поручениям Великобритании Дэвиду Фросту, в котором "призвал королевство исправить и воздержаться от применения на практике заявлений и руководящих указаний, опубликованных 3 марта и 4 марта 2021 года". "Эти односторонние меры являются нарушением обязательства добросовестности в соответствии со статьей 5 соглашения о выходе из ЕС. В письме также содержится призыв к Соединенному Королевству добросовестно начать двусторонние консультации в совместном комитете с целью достижения взаимосогласованного решения к концу этого месяца", - отмечается в нем.

Как поясняется в заявлении ЕК, если решение не будет найдено, "ЕС может передать спор в обязательный арбитраж". "В конечном счете это может также привести к наложению финансовых санкций арбитражной коллегией. В случае неоплаты или постоянного несоблюдения обязательств ЕС может приостановить свои обязательства по соглашению о выходе (за исключением части соглашения о правах граждан) или по соглашению о торговле и сотрудничестве в соответствии со статьей 24(4), в частности, путем введения тарифов на импорт товаров из Великобритании", - говорится в документе.

Изменение Лондоном протокола

Правительство Великобритании 3-4 марта в одностороннем порядке продлило до 1 октября действие льготного периода, который действует в отношении некоторых продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из Европейского союза. Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки товаров в Ольстер, продлится до 1 апреля.

Правительство Великобритании было вынуждено изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства.

В Евросоюзе принятое британскими властями решение было встречено резкой критикой. Шефчович немедленно обвинил Лондон в нарушении условий соглашения о Brexit.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.