Маас ожидает утверждения ЕС персональных санкций против Китая за нарушения прав человека

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ожидает, что 22 марта ЕС утвердит санкции против граждан Китая, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека.

"Да, я думаю, что будет найдено взаимопонимание [в ЕС]", - сказал Маас журналистам в понедельник перед неформальными переговорами глав МИД и МВД стран ЕС, которые пройдут в формате видеоконференции. "Создав санкционный режим, мы получили возможность преследовать за нарушения прав человека и хотим, разумеется, применять этот инструмент", - добавил он.

"В настоящее время мы работаем над [его] применением в глобальных масштабах: речь пойдет не только о Китае, но и о других государствах", - сказал германский министр.

На прошлой неделе источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил ТАСС, что послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России и Китая, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.