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Делегацию властей Афганистана на встрече в Москве возглавит глава совета по примирению

Россия также пригласила на встречу представителей США, Китая, Пакистана и Катара

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла будет возглавлять правительственную делегацию на запланированной на 18 марта конференции в Москве по урегулированию. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

Между тем телеканал TOLOnews сообщил, что на форум в Москве от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) направится команда переговорщиков из 10 человек. Делегацию возглавит заместитель лидера движения мулла Абдул Гани Барадар.

Россия пригласила на встречу представителей США, Китая, Пакистана, Катара, афганского правительства и движения "Талибан", а также афганских политических деятелей.

 

 

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