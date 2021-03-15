Делегацию властей Афганистана на встрече в Москве возглавит глава совета по примирению

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла будет возглавлять правительственную делегацию на запланированной на 18 марта конференции в Москве по урегулированию. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

Между тем телеканал TOLOnews сообщил, что на форум в Москве от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) направится команда переговорщиков из 10 человек. Делегацию возглавит заместитель лидера движения мулла Абдул Гани Барадар.

Россия пригласила на встречу представителей США, Китая, Пакистана, Катара, афганского правительства и движения "Талибан", а также афганских политических деятелей.