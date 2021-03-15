СМИ: в Пакистане произошел взрыв

ИСЛАМАБАД, 15 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате взрыва в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает телеканал BOL News.

По его информации, инцидент произошел в западной части города. Взрыв раздался рядом с автомобилем пакистанских силовиков. В результате нападения трое военнослужащих и двое гражданских из числа случайных прохожих получили ранения. Сообщается, что один из силовиков умер при транспортировке в больницу.

Сейчас место инцидента оцепили силы полиции и служб безопасности. Ведется расследование и поиск нападавших.