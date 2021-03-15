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Украинский суд перенес на 16 марта оглашение приговора экс-главе ЛНР Плотницкому

Заседание перенесено из-за большого объема приговора

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Красногвардейский суд города Днепр перенес на вторник оглашение приговора бывшему главе Луганской народной республики (ЛНР) Игорю Плотницкому в деле о крушении украинского военного самолета Ил-76, сбитого ополченцами в июне 2014 года. Заседание перенесено из-за большого объема приговора, сообщило в понедельник местное издание "Открытый".

Судья в понедельник начал зачитывать приговор, однако его объем составляет около ста страниц, и для окончания процедурного процесса не хватило времени. Окончательное оглашение приговора состоится во вторник, проинформировало издание.

Ожидается, что приговор будет касаться не только Плотницкого, но и двух командиров отрядов ополчения ЛНР Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Все они обвиняются в совершении террористического акта.

В июле 2016 года всем троим было заочно предъявлено обвинение по данному делу, и в отношении них проведено специальное досудебное расследование украинской прокуратурой. Соответствующий обвинительный акт в отношении экс-главы ЛНР прокуратура Украины направила в суд 30 января 2017 года.

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года ополченцы сбили военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший подразделение украинских десантников с техникой и вооружением, когда он заходил на посадку в аэропорту Луганска. На борту находились 49 украинских военнослужащих и девять членов экипажа, все они погибли. Как сообщило тогда руководство республики, военный самолет был сбит, так как нарушил введенный властями ЛНР режим "закрытого воздушного пространства" над Луганском. В июне 2014 года Плотницкий занимал должность министра обороны ЛНР. Патрушев и Гуреев были командирами отрядов ополчения ЛНР. С августа 2014 года Плотницкий исполнял обязанности главы ЛНР, в ноябре 2014 года он был избран главой республики и занимал должность до ноября 2017 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты на востоке страны, где преобладает русскоязычное население. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек, около 30 тыс. получили ранения.

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