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Политический кризис в Мьянме

Число погибших на акциях протеста в Мьянме достигло 138

Больше 50 из них погибли за выходные
© EPA-EFE/STRINGER

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Число погибших при пресечении акций протеста против состоявшегося в Мьянме военного переворота возросло до 13, свыше 50 из них погибли за выходные. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 1 февраля и до сегодняшнего дня были убиты по меньшей мере 138 участников мирных демонстраций, в том числе женщины и дети. В это число входят 38 человек, убитых вчера (14 марта - прим. ТАСС), большинство из них - в Янгоне. Еще 18 человек были убиты в субботу (13 марта)".

"Генеральный секретарь осуждает насилие против участников мирных демонстраций и продолжающиеся нарушения прав человека в Мьянме", - добавил Дюжаррик.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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