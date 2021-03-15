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Байден продолжил поддерживать однополые пары, несмотря на решение Ватикана

Ранее Конгрегация доктрины веры заявила, что представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США католик Джо Байден продолжает выступать в поддержку однополых пар, несмотря на то, что в Ватикане отказались давать им благословение на брак. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать отношение главы государства к решению Ватикана. "Я не думаю, что от него [Байдена] будет какой-то личный ответ Ватикану. Нет. Он продолжает поддерживать однополые союзы", - отметила Псаки.

Ранее Конгрегация доктрины веры распространила пояснение, в котором говорится, что представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Решение обосновывается тем, что такое благословение не было бы "законным", поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака, существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь". При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Неточно переведенные с испанского на английский язык, неверно истолкованные и помещенные в некорректный контекст слова понтифика о гражданских союзах, использованные в документальном фильме о нем, в октябре прошлого года породили в СМИ волну спекуляций по поводу возможного признания однополых пар.

Франциск неоднократно выражал духовную заботу о людях нетрадиционной ориентации, указывая, что они не должны быть отвергнуты своей семьей (родителями, братьями), на любовь которой имеют право.

Теги
ВатиканСШАБайден, Джозеф (Джо)
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