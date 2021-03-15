Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения €1 млрд

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала генерального прокурора республики Александра Стояногло попросить поддержки ЕС в расследовании скандала, связанного с кражей €1 млрд из банковской системы страны. Как информирует пресс-служба президента, такое предложение было озвучено в ходе состоявшейся в понедельник беседы в онлайн-формате.

"Санду предложила Александру Стояногло согласиться на возможность привлечения специализированного европейского института, который будет оказывать поддержку в возвращении активов, утраченных нашей страной в результате хищений и коррупционных схем, - говорится в сообщении. - Это учреждение выразило готовность помочь нашей стране, если поступит такая просьба из прокуратуры". Санду отметила, что продолжит привлекать также и другие международные структуры к расследованию.

Коррупционный скандал, связанный с хищением около €1 млрд из банков Молдавии, начался в 2015 году и спровоцировал акции протеста, отставку двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование, говорится, что деньги выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии он бежал из страны вместе с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, который был назван Генпрокуратурой Молдавии главным выгодоприобретателем от хищения.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, скрывшийся в США олигарх также объявлен в розыск в Молдавии.

11 марта прокуратура Молдавии сообщила, что глава одного из департаментов Национального банка Молдавии (НБМ) был задержан после обысков в рамках данного дела. В прошлом году задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.