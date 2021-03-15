Министр труда Словакии подал в отставку в связи правительственным кризисом

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк на фоне продолжающегося в республике правительственного кризиса подал в понедельник в отставку. Об этом сообщил телеканал TA3.

На такой шаг министр, представляющий в правящей коалиции правоцентристское политическое движение "Мы семья", пошел ради урегулирования правительственного кризиса, возникшего в стране после того, как две из четырех партий - партнеров по кабмину потребовали от премьер-министра Игора Матовича, являющегося лидером правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", уйти с должности главы правительства.

Крайняк, согласно информации телеканала, своей отставкой намерен продемонстрировать первоочередную заинтересованность движения "Мы семья", на поддержку которого опирается Матович, в сохранении действующей правительственной коалиции и показать, что ее министры готовы покинуть свои посты в целях достижения этого.

Председатель движения "Мы семья" и спикер словацкого парламента Борис Коллар поддержал решение Крайняка об отставке и назвал происходящее в правительственной коалиции "продолжением цирка, из-за которого нельзя работать". "Не думаю, что отставка Матовича с поста премьера что-то изменит. Наше движение не имеет никаких персональных претензий к партиям - партнерам по правительственной коалиции", - сказал Коллар, слова которого приводит телеканал.

В словацкую правительственную коалицию входят также либеральная партия "Свобода и солидарность" и либерально-консервативная партия "За людей". Они требуют отставки Матовича с поста премьера, ставя ему в вину, в частности, приобретение республикой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" без регистрации в Евросоюзе.