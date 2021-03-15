Минюст Боливии предложил возбудить еще четыре дела в отношении бывшей и.о. президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции Боливии предложило прокуратуре возбудить еще четыре дела в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, которая была задержана по обвинению в причастности к госперевороту. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Иван Лима.

"Мы представили предложения по обвинениям. Теперь мы ожидаем действий со стороны судебной власти", - приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Одно из дел касается кредита на $346,7 млн, который правительство Боливии согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) без одобрения парламента. Минюст также считает необходимым провести расследование обоснованности ограничения свобод из-за карантинных мер, который были введены при Аньес. Кроме того, ведомство подозревает бывшее правительство в незаконном продлении концессии и нарушении прав боливийцев, которые из-за закрытия границы не могли вернуться из Чили в свою страну.

13 марта Аньес была задержана в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. В воскресенье суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на четыре месяца на время расследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.