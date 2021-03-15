Кабмин Украины обжаловал отмену решения об изменении правил написания русских фамилий

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления, которым вводились новые правила украинского правописания. Нормы предполагают изменение написания русских фамилий.

Кабинет министров Украины обжаловал решение суда об отмене новых правил правописания в последний отведенный для этого день, сообщил в понедельник украинскому изданию "Страна" адвокат Ростислав Кравец. Именно по его иску было принято судом решение об отмене норм.

Жалобу будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд, уточнили в издании.

Окружной административный суд Киева 28 января отменил постановление Кабинета министров Украины о введении новых правил правописания. У кабмина было 30 дней на обжалование судебного решения с момента его опубликования, что состоялось 14 февраля.

Новое правописание

Украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания". Согласно им, фамилии с окончанием на "-ой" будут передаваться в украинском языке через окончания "-ий". Так, в соответствие с новыми правилами, фамилия "Донской" на украинском будет передаваться как "Донський", "Трубецкой" будет писаться как "Трубецький". Как исключение остается Лев Толстой.

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д. Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса". Эти лингвистические новшества рекомендовалось использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.