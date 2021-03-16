Главы МИД и Минобороны Японии и США обсудят Китай в ходе встречи в формате "2+2"

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси во вторник проведут в Токио встречу в формате "два плюс два" со своими американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и шефом Пентагона Остином Ллойдом.

Помимо этого, Блинкен проведет отдельные переговоры с Мотэги. Также госсекретарь США должен встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Повестка встречи

Главной темой заседания в формате "два плюс два", как ожидается, станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. "Япония и США решительно ответят на односторонние попытки Китая изменить статус-кво", - сказал Мотеги в ходе парламентского заседания в понедельник. "В то же время Китай является экономикой номер два в мире, и важно твердо побудить его действовать ответственно, основываясь на международных правилах", - добавил глава МИД Японии.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами.

В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.

Как сообщает агентство Киодо, в совместное заявление по итогам переговоров в Токио главы МИД и Минобороны Японии и США планируют включить пункт о том, что они разделяют серьезную обеспокоенность новым законом о полномочиях морской полиции КНР. Стороны также намерены подчеркнуть, что действия Китая противоречат концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская сторона уже подтверждала свое обязательство по обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку, в соответствии со статьей 5 двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Среди других вопросов, которые министры намерены затронуть в Токио, будут проведение совместных учений, сотрудничество в космосе, в том числе по проекту освоения Луны Artemis, обеспечение кибербезопасности и т. д. Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Нынешняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.