Сенат США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд на пост главы МВД

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал в понедельник за утверждение кандидатуры члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на пост главы министерства внутренних дел. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Холэнд поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. 60-летняя Холэнд теперь станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.

В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.