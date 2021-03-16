В ДНР заявили, что россияне, проживающие в Донбассе, хотят принять участие в выборах в ГД

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заинтересованы принять участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Для нас без малейшего преувеличения очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы", - сказал он.

По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. "С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан", - добавил он.

В феврале в пресс-службе ЦИК сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре. В ответ на запрос Донецкого агентства новостей ЦИК отмечал, что на территории России граждане без регистрации по месту жительства на территории страны могут проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей с помощью технологии "Мобильный избиратель". Для включения в список они должны в установленном порядке подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Кроме того, граждане могут проголосовать на специальном избирательном участке, определенном для голосования таких лиц, после включения в список избирателей на основании письменного заявления.

11 марта Комитет Госдумы по контролю и регламенту обратился к Центральной избирательной комиссии с просьбой дополнительно проработать механизм участия россиян, проживающих на территории ДНР и ЛНР, в голосовании на выборах в РФ.