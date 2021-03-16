Президент Бразилии определил нового главу Минздрава

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару решил назначить кардиолога Марселу Кейрога министром здравоохранения. Об этом глава государства сообщил в понедельник.

"Сегодня во второй половине дня было решено назначить медика Марселу Кейрога министром здравоохранения. Он является представителем сообщества кардиологов. Я знаю его уже несколько лет", - сказал Болсонару в ходе общения со сторонниками.

Глава государства при этом отметил, что покидающий пост главы Минздрава Эдуарду Пазуэллу "выполнял работу очень хорошо". "Завтра будет опубликован указ [о назначении]. Передача дел займет одну-две недели", - подытожил Болсонару.

Кейрога станет четвертым главой Минздрава с момента начал пандемии в стране. Генерал Пазуэллу возглавлял ведомство с апреля прошлого года после скандальных отставок двух министров-врачей - Луиса Энрике Мандетты и затем Нелсона Тейша. Оба они выражали несогласие с главой государства в подходах к противодействию пандемии.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна снова заняла второе место после США по числу заболевших (свыше 11,5 млн), опередив по этому показателю Индию. По количеству смертей (более 279 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам.