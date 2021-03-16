Politico: брата фигуранта дела об импичменте Трампа повысят в звании

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Подполковник Евгений Виндман, уволенный бывшим президентом США Дональдом Трампом из Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ), будет повышен в звании до полковника при новой администрации Джо Байдена. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Евгений Виндман является братом-близнецом отставного подполковника Александера Виндмана, дававшего показания против Трампа в рамках первой процедуры его импичмента. Год назад братья были уволены из СНБ и выведены с территории Белого дома в сопровождении охраны. Позднее их перевели на работу в Пентагон. Представители Демократической партии США утверждали, что братья подверглись травле, а сторонники Трампа из числа представителей вашингтонской администрации фактически пытались разрушить их карьеру в отместку за показания, которые один из близнецов дал против президента. Александер Виндман позднее ушел в отставку, заявив о "кампании травли, угроз и преследования со стороны президента Трампа и его союзников". Евгений Виндман же остался в Пентагоне.

По данным источников издания, теперь подполковник находится в списке на повышение, который был одобрен Белым домом и вскоре должен быть передан в Сенат Конгресса США на утверждение.

Поводом для начала первой процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля 2020 года оправдал Трампа по всем статьям обвинения.