Парламент Словении не поддержал вотум недоверия министру образования страны

ЛЮБЛЯНА, 16 марта. /ТАСС/. Министр образования, науки и спорта Словении Симона Кустец заручилась поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны. Вынесение вотума недоверия в ее отношении было инициировано оппозицией в лице "Социальных демократов", "Левых", "Списка Марьяна Шареца" и Партии Аленки Братушек, однако их предложение поддержали лишь 38 депутатов, против же высказался 41 народный избранник. Ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Оппозиция объявила о намерениях инициировать вынесение вотума о недоверии министру в конце января, обвинив ее в некомпетентности из-за повторного перевода школ в регионах Засавье и Обално-Крашка на дистанционное обучение спустя всего четыре дня после частичного снятия ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Сама Кустец все обвинения отвергает, мотивируя свои решения заботой о здоровье детей.

В настоящий момент очные занятия возобновились в школах по всей территории Словении. При этом ношение масок обязательно для всех школьников, начиная с шестого класса, а преподаватели проходят еженедельное тестирование на коронавирус. Ученикам старших классов пришлось разделиться на две группы, чередующие очные и дистанционные занятия каждые семь дней.