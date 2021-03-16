Губернатор Калифорнии объявил о создании комитета для борьбы с попытками лишить его власти

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом основал политический комитет для сбора средств с целью препятствования имеющим место попыткам отстранить его от власти. Об этом говорится в опубликованном им в понедельник заявлении.

Летом 2020 года политические оппоненты губернатора-демократа в очередной раз начали кампанию за проведение выборов, на которых предлагается поставить вопрос об отставке Ньюсома. Согласно законам штата, для этого требуется сейчас около 1,5 млн подписей жителей штата, имеющих право голоса. Организаторы, среди которых политики-республиканцы, утверждают, что уже заручились поддержкой большего числа избирателей. Собранные ими подписи пока не были проверены властями.

Ньюсом сообщил в Twitter, что будет противодействовать этим попыткам. Он сообщил, что с этой целью основан политический комитет, который будет собирать средства на агитацию в его поддержку.

Губернатор отметил в понедельник в эфире телеканала MSNBC, что "Калифорния - это американский штат, где проще всего вынести на голосование предложение об отставке" должностного лица. Он напомнил, что его оппоненты уже не менее шести раз предпринимали попытки добиться таким образом его отставки. Вместе с тем Ньюсом заверил, что относится к происходящему "очень серьезно".

Оппоненты губернатора, в частности, выражают крайнее недовольство введенными им в штате из-за пандемии нового коронавируса санитарными мерами. Критики называют их слишком жесткими и заостряют внимание на том, что данные ограничения препятствуют восстановлению экономики.

Население Калифорнии превышает 39 млн человек. По этому показателю штат занимает первое место в стране. По площади Калифорния из штатов уступает только Аляске и Техасу.