Лидер Южной Кореи извинился за коррупционный скандал с участием служащих госкорпорации

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принес извинения гражданам страны за скандал со спекуляциями землей, в который оказались вовлечены сотрудники государственной Земельной и жилищной корпорации. Соответствующие заявления глава государства сделал во вторник, открывая еженедельное заседание правительства.

"Мне очень жаль, что разразился этот скандал, который вызвал у людей сильное чувство уныния и разочарования", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. В этой связи он пообещал активизировать борьбу с коррупцией среди государственных служащих.

"Устранение глубоко укоренившегося зла, связанного с недвижимостью, станет поворотным моментом на пути к строительству более справедливого общества",- отметил президент. Он также указал на необходимость провести фундаментальную реформу государственных учреждений, начав с повышения этических стандартов госслужащих.

Как выяснилось ранее, по меньшей мере два десятка сотрудников национальной Земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая служебной информацией о том, что на них планируется масштабное строительство. Скандал усугубился тем, что в последние годы цены на жилье и арендная плата резко растут во всех регионах страны.