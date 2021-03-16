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Совет экспертов обсудит систему престолонаследия в Японии

По информации агентства Kyodo, широкие круги общественности выступают за то, чтобы отказаться от передачи трона только по мужской линии

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Японии сформировало совет экспертов, который призван подготовить предложения о возможной реформе системы престолонаследия в стране. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Поддержание стабильности в передаче престола, - сказал он, - крайне важная задача, имеющая отношение к основам государства. Есть различные мнения по поводу возможного подхода к проблеме сокращения императорской семьи. Мы хотели бы обсудить весь комплекс имеющихся вопросов".

В настоящее время официальным наследником 61-летнего императора Нарухито считается его единственный брат - 55-летний принц Акисино (Фумихито). Следующим в очереди стоит 14-летний Хисахито - единственный сын принца Акисино. Этим фактически ограничивается круг потенциальных наследников престола, что вызывает обеспокоенность в стране.

В Японии, отмечает во вторник информационное агентство Kyodo, широкие круги общественности выступают за то, чтобы отказаться от передачи трона только по мужской линии и вернуться к существовавшей в прежние столетия системе, допускавшей не только императоров, но и императриц. Однако, отмечает Kyodo, против такой реформы решительно выступают консервативные круги в правящей Либерально-демократической партии.

Совет экспертов призван обсудить все мнения по этому вопросу, включая предложение о том, чтобы оставлять право на наследие за мальчиками, родившимися у императорских дочерей. Сейчас после выхода замуж они становятся обычными гражданками Японии, и их дети уже не имеют отношения к императорской семье.

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