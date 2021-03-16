Глава МИД Японии заявил госсекретарю США о желании Токио укрепить альянс с Вашингтоном

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Переговоры между главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и его американским коллегой Энтони Блинкеном начались во вторник в Токио. Это первый визит в Японию нового госсекретаря США. Перед началом встречи японский министр заявил о желании Токио укрепить альянс с Вашингтоном.

"Мы высоко ценим непоколебимую решимость президента [США Джо Байдена] развивать японско-американский альянс, который является краеугольным камнем стабильности и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе", - отметил перед началом переговоров глава японского внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров "рассчитывает еще сильнее укрепить двусторонний альянс, который является поистине несокрушимым".

Глава МИД Японии также напомнил, что в начале апреля премьер-министр Ёсихидэ Суга отправится с визитом в США, став первым иностранным лидером, кто лично встретится с новым президентом США Джо Байденом.

Блинкен в свою очередь отметил, что для него это первая зарубежная поездка в новой должности. "И это не является совпадением, что мы приехали именно в Японию. Как сказал министр Мотэги, американско-японский альянс является гарантом стабильности, стабильности не только в регионе, но и во всем мире", - подчеркнул он. Госсекретарь США отметил, что рассчитывает затронуть ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обсудить ситуацию в регионе. "Я очень рад, что мы наконец-то встретились лицом к лицу. Маской к маске, я бы сказал", - пошутил Блинкен.

В рамках своего официального визита в Японию Блинкен во вторник также примет участие в переговорах с японскими коллегами в формате "два плюс два" - вместе с госсекретарем США в Японию прибыл шеф Пентагона Остин Ллойд. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди других вопросов, которые министры намерены затронуть в Токио, будут проведение совместных учений, сотрудничество в космосе, в том числе по проекту освоения Луны Artemis, обеспечение кибербезопасности и т. д. Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Нынешняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.