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В Белоруссии создадут совместный с РФ учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО будет создан в Белоруссии согласно договоренностям, достигнутым оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - отмечается в сообщении Telegram-канала Минобороны республики.

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