Генсек НАТО назвал главными угрозами Россию, терроризм, подъем Китая и изменение климата

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом заявил во вторник на онлайн пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.

По словам Столтенберга, Китай и Россия все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО. "Все это вместе определяет вызовы НАТО в будущем. И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что в стратегии "НАТО - 2030", которая будет представлена на саммите альянса в этом году, подробно изложен новый подход к России.

Предложения провести заседание Совета Россия - НАТО

В докладе отмечается, что Россия в 2020 году отклонила все предложения Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия - НАТО.

"В 2020 году НАТО оставалась открытой для диалога в Совете Россия - НАТО для рассмотрения вопросов международной безопасности, а также для повышения транспарентности и предсказуемости. С февраля НАТО неоднократно приглашала Россию созвать заседание Совета Россия - НАТО. Россия неизменно отклоняла эти приглашения. Вследствие этого никаких заседаний Совета Россия - НАТО в 2020 году не проводилось", - говорится в документе.

В нем отмечается, что альянс намерен продолжать придерживаться своего сформулированного в 2014 году "двойного подхода" к отношениям с Россией на основании "обороны и диалога", главным элементом которого, согласно постановлению саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, является ведение диалога с Москвой с позиции силы. "Этот двойной подход НАТО позволяет Североатлантическому союзу реагировать на вызванное действиями России ухудшение обстановки в области безопасности. Поэтому страны НАТО продолжали укреплять свой потенциал сдерживания и обороны, оставаясь при этом открытыми для предметного, периодического и содержательного диалога с Россией. НАТО привержена обсуждению важнейших вопросов и недопущению неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации", - утверждает Столтенберг в своем докладе.

В документе также отмечается, что НАТО "в 2020 году по-прежнему обеспокоена дестабилизирующей политикой России и ее провокационной военной деятельностью вблизи границ Североатлантического союза, а также ее обычными и гибридными операциями, в том числе в Ливии, Сирии и Украине".

"Россия продолжала проводить учения без уведомления, а также крупномасштабные учения, такие как "Кавказ-2020", увеличивая обеспокоенность Североатлантического союза в отношении региональной безопасности", - говорится в документе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

Военные расходы стран НАТО

По словам Столтенберга, военные расходы всех стран Североатлантического альянса выросли в 2020 году на 3,9%, несмотря на негативное влияние пандемии на их экономики. "В 2020 году мы продолжили инвестирвать в оборону. Несмотря на причинение пандемией ущерба экономикам, это был 6-й год увеличения расходов, и оно составило 3,9 процента", - сказал он.