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Великобритания считает Россию наиболее острой угрозой своей безопасности

В Лондоне также заявили, что ожидают увеличения активности РФ в соседних странах Европы
© Михаил Метцель/ТАСС

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности. Об этом говорится в представленном во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года.

Авторы 100-страничного обзора подчеркивают, что Россия продолжит оставаться "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" и ожидают увеличения активности РФ в соседних странах Европы. "НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности", - говорится в документе.

Отмечается также, что вместе с партнерами по альянсу Великобритания "будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России". Обеспокоенность в Лондоне вызывает как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния".

В документе также говорится об "ослаблении международного правопорядка" и ухудшении ситуации в сфере безопасности. В качестве ключевых факторов, способствующих этим процессам, называются "конкуренция великих держав и оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея".

"Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России, - говорится в обзоре. - По линии НАТО, поддерживая коллективную безопасность, мы будем обеспечивать скоординированный ответ Запада, сочетающий военные, дипломатические и разведывательные средства. Мы будем также поддерживать международные правила и нормы и призывать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с нашими международными партнерами".

В докладе подчеркивается намерение королевства поддерживать соседей РФ в Восточной Европе, повышая их готовность "отражать угрозы со стороны государств". Особое внимание будет уделяться Украине, "укреплению военного потенциала" которой намерена содействовать Великобритания. Для противостояния угрозе новостных фейков и "оказания поддержки независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье", будет реализовываться правительственная программа противодействия дезинформации и развития СМИ. Планируется также увеличить поддержку инициатив ОБСЕ и Совета Европы.

Влияние Китая

Помимо этого, правительство Великобритании полагает, что рост влияния Китая на международной арене является самым главным геополитическим фактором в современном мире. "Усиливающееся международное положение Китая является самым значимым геополитическим фактором в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы международного порядка", - подчеркивается в документе.

Власти Великобритании также увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260, указано в документе. Подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Новая стратегия в области кибербезопасности

Власти Великобритании опубликуют новую стратегию в области кибербезопасности в течение 2021 года, сделав акцент на защите систем страны от злонамеренных атак. Как отмечается в документе, основными приоритетами этой стратегии будет усиление британской кибернетической экосисистемы, которая будет безопасной для всех пользователей, противодействие тем, кто попытается осуществить нападение на нее с целью нанести ущерб Соединенному Королевству.

"Это будет включать в себя борьбу со злонамеренными действиями в киберпространстве и осуществление действий в интернете с реальным международным эффектом, направленным, например, на борьбу с террористическими или организованными преступными группами, а также на поддержку военных операций. Мы также будем ужесточать реакцию нашей системы уголовного правосудия на кибератаки", - отмечается в документе.

В опубликованной 13 марта газетой Times статье главы Стратегического командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса подчеркивалось, что Китай и РФ перехватили у стран Запада инициативу в киберсфере и Соединенному Королевству необходимо срочно менять ситуацию, проводя независимую от Евросоюза политику.

Британские киберсилы

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о создании Национальных кибернетических сил Великобритании (National Cyber Force, NCF), основной задачей которых должно стать пресечение в киберсфере злонамеренных действий как других государств, так и террористов с киберпреступниками. Новая структура объединит гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки MI-6, Лаборатории оборонных наук и технологий (Defence Science and Technology Laboratory, DSTL), а также представителей Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужбы, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации, по сути являясь аналогом Агентства национальной безопасности США.

Среди функций, которые могут быть возложены на новую структуру, назывались вмешательство в системы мобильной связи для срыва планов террористов, оказание помощи другим ведомствам в предотвращении использования интернета в криминальных целях и ликвидация угрозы, которую несут британской военной авиации боевые системы противника. По словам Джонсона, создание штаб-квартиры британских киберсил на севере Англии привлечет в регион компании, работающие в сфере информационных технологий, и будет способствовать его экономическому развитию.

Об обзоре

В готовившемся больше года обзоре, публикация которого была отложена из-за пандемии, совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, а также излагается концепция развития этих направлений до 2030 года. Документ затрагивает более широкий спектр тем, чем предыдущие стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности, которые британское правительство с 2010 года публикует раз в пять лет. Он содержит анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил. Как ранее заявлял Джонсон, речь в документе среди прочего идет "о самом глубоком пересмотре оборонной стратегии страны со времен холодной войны".

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