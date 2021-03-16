В США заявили, что не могут отговаривать Бразилию от закупки каких-либо вакцин от COVID-19

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не могут отговаривать Бразилию или любую другую страну от закупки каких-либо вакцин от нового коронавируса, если эти препараты были одобрены регуляторами соответствующих государств. Об этом заявили во вторник ТАСС в Минздраве США в ответ на просьбу прокомментировать распространенный ранее этим ведомством доклад, в котором говорилось, что Вашингтон пытался воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины "Спутник V".

"США не могут давать комментарии относительно вакцин, которые не были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при американском Минздраве - прим. ТАСС) для использования в США. Мы также не имеем возможности отговаривать Бразилию или любую другую страну от того, чтобы принимать вакцины, которые были одобрены их соответствующими регуляторами", - заявил представитель американского ведомства.

"США твердо убеждены в необходимости вакцин, которые соответствуют минимальным клиническим стандартам эффективности, независимо от страны их происхождения <...> Мы поддерживаем быстрое внедрение безопасных, высококачественных и эффективных вакцин", - добавил сотрудник Минздрава США.

Доклад Минздрава

Информация о том, что Соединенные Штаты в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию "дурному влиянию" на государства Северной и Южной Америки пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины, содержится в докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, который был подготовлен предыдущей вашингтонской администрацией.

Из документа следует, что, по мнению властей США, некоторые государства, в числе которых РФ, Куба и Венесуэла, стремятся усилить свое влияние в Западном полушарии "в ущерб безопасности" США. В связи с этим США предпринимают усилия, чтобы "убедить страны этого региона отказаться от принятия помощи от этих вынашивающих недобрые намерения государств". В качестве примера таких усилий в докладе, в частности, приводится "использование атташе-офиса OGA (Office of Global Affairs, управление по международным делам при Минздраве США) для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19".

Дополнительных комментариев в ответ на просьбу ТАСС уточнить, означает ли нынешнее заявление, что новая администрация США придерживается иного подхода в вопросе вакцин, представитель Минздрава не привел.

12 марта пресс-служба Минздрава Бразилии сообщила о подписании контракта на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат, как ожидается, будет поставлен в апреле, мае и июне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник подчеркнул, что Россия принципиально выступает против конкуренции вакцин от коронавирусной инфекции, а также политизации вопросов их распространения.