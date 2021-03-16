СБУ провела обыски в госорганах Украины, готовивших Харьковские соглашения о флоте России

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах органов государственной власти страны, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом во вторник ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

"Сотрудники главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обыски прошли в Верховной раде и ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИД и правительстве.