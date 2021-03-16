В Белоруссии с 1 сентября начнут использовать биометрические документы

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий введение с 1 сентября нынешнего года биометрических документов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики.

"В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

По ее данным, в документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. В пресс-службе проинформировали, что всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (43,5 бел. рублей - около $16,5), а биометрического паспорта - 58 белорусских рублей (около $22).

В соответствии с указом ID-карты планируется использовать на территории Белоруссии для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу, отметили в пресс-службе. Если гражданин не планирует такие поездки, то получать этот паспорт не требуется, пояснили там.

Также в республике расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде. "Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях", - уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить - биометрические документы либо паспорта действующего образца. Стоимость оформления действующих паспортов не изменится, сохраняется и возможность выезда за рубеж по этому документу, отметили в пресс-службе президента Белоруссии.