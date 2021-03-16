На Украине заявили, что с 2014 года не поставляли в Россию оружие и военную технику

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украина с 2014 года не заключила ни одного контракта на поставку вооружения или военной техники в Российскую Федерацию. Об этом сообщил во вторник госконцерн "Укроборонпром", тем самым опровергнув распространенные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) данные, согласно которым Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.

"Укроборонпром" ответственно заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно предприятие, концерн не заключили ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузили ни одной единицы вооружения или военной техники в РФ", - утверждает концерн. Он при этом напомнил о соответствующем решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 27 августа 2014 года о прекращении экспорта товаров военного и двойного назначения в Россию, введенное в действие указом президента Украины.

Продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта вооружений и военной техники Украины, добавили в концерне и добавили, что другие субъекты на Украине также не поставляли оружие в Россию. "Как постоянный представитель концерна в составе межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), созданной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку вооружений и военной техники на территорию РФ. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти", - отметил заместитель генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

Ранее Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал отчет о тенденциях в мировой торговле оружием, согласно которому в 2016-2020 годах Россия входила в тройку крупнейших покупателей украинского оружия.