Пентагон рассказал о преимуществах российской ракеты "Буревестник"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник" позволит России в случае успешного завершения доводки наносить удары практически с любого направления. Об этом говорится в тексте вступительного слова главы Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерала Глена Ван Хёрка, которое было подготовлено к его выступлению во вторник на слушаниях в Конгрессе.

"В предстоящие годы Россия надеется развернуть серию еще более передовых вооружений, призванных гарантировать ее способность доставлять ядерные боезаряды в Соединенные Штаты. Это включает трансокеанскую ядерную торпеду "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", которая в случае ее совершенствования способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности", - отмечает американский военачальник.

По его словам, Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. "Россия продолжает модернизировать все три компонента своей ядерной триады. В декабре 2019 года Россия развернула впервые в мире две межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные гиперзвуковыми планирующими блоками, которые бросят вызов нашей [Пентагона] способности предоставлять [политическому руководству США] предупреждения о [ракетном] нападении и оценки по нему", - признает американский военачальник.

"Наступательный потенциал, который Россия развернула за последние несколько лет, включает передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые, предназначенных для поражения наземных целей. Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории", - утверждал генерал и добавил, что Россия продолжает модернизацию своей ядерной триады.

По его версии, "Россия представляет постоянную непосредственную угрозу Соединенным Штатам и Канаде и остается самым серьезным вызовом для [американской] миссии по обороне страны". "Российские лидеры стремятся подорвать наше влияние, утвердить свое региональное господство и вернуть себе статус мировой державы", - полагает генерал.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. По его словам, "к сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома".

Президент Владимир Путин в ежегодных посланиях Федеральному собранию в 2018-2019 годах объявил о создании Россией новых образцов стратегических вооружений: ракетного комплекса "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, боевого лазерного комплекса "Пересвет", авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой крылатой ракетой, стратегического комплекса "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Полеты ВС у Аляски

Министерство обороны России провело в прошлом году рекордное количество полетов у побережья Аляски со времен холодной войны, заявил Ван Хёрк.

Ван Хёрк высказал обеспокоенность в связи с тем, что Россия "продолжает проводить регулярные учения на подступах к Северной Америке". "В прошлом году Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отреагировало на наибольшее количество полетов российских ВС у побережья Аляски по сравнению с тем, что мы фиксировали в течение одного года после окончания холодной войны. Эти российские военные операции включают многочисленные полеты тяжелых бомбардировщиков, противолодочных самолетов и платформ для сбора разведданных возле Аляски. Эти усилия показывают как военное влияние России, так и то, как они отрабатывают возможные удары по нашей родине", - утверждал глава Северного командования.

Он также напомнил, что в прошлом году ВМФ РФ проводил учения по "защите морских подступов к территории России в Арктике и Тихом океане". "Учения с участием нескольких флотилий, отчасти призванные продемонстрировать способность России контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, включали высадку десанта на Чукотском полуострове, расположенном напротив Аляски, а также противолодочное патрулирование и запуски противокорабельных крылатых ракет в исключительной экономической зоне США", - сказал генерал.

Пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ РФ сообщила 1 сентября прошлого года о завершении крупномасштабных учений "Океанский щит - 2020". В маневрах были задействованы 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники. Согласно заявлению пресс-службы, активная часть учений проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели.