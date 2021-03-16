Власти США не нашли свидетельств влияния зарубежных стран на голосование и итоги выборов

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Власти США не нашли свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс голосования и подсчета голосов во время выборов 2020 года и как-либо повлияли на их результаты. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник совместном докладе Министерства юстиции США и входящего в его состав Федерального бюро расследований (ФБР), а также Министерства внутренней безопасности и подведомственного ему Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.

"Мы, Минюст, в том числе ФБР, и министерство внутренней безопасности, в том числе Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре, не имеем свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года", - говорится в тексте.

Авторы доклада утверждают также, что связанные с Россией, Китаем и Ираном действующие лица оказали "материальное воздействие на безопасность некоторых сетей" во время выборов. В частности, речь шла о сетях, "связанных с политическими организациями США, кандидатами и их предвыборными штабами". Тем не менее для американских властей остается неясным, "пытались ли эти действующие лица получить доступ [к этим сетям] для получения информации, отвечающей их более широким интересам внешней политики, или же для проведения операций, касающихся непосредственно выборов". Однако, как подчеркивается в документе, это все равно не влияло на сам процесс голосования и его итоги.

Россия, Китай и Иран ранее неоднократно отвергали выводы Вашингтона о причастности Москвы, Пекина или Тегерана к вмешательству в американские избирательные процессы.