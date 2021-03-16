США заявили, что сосредоточатся на дипломатии и денуклеаризации в отношениях с КНДР

ТАСС, 16 марта. Администрация президента США Джо Байдена намерена сосредоточиться на дипломатии и вопросе денуклеаризации в отношениях с КНДР. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нашей целью всегда будет акцент на дипломатию и денуклеаризацию КНДР", - приводит ее слова агентство Reuters. При этом Псаки не стала комментировать последние заявления КНДР, в которых власти страны пригрозили ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США.

Ранее северокорейские СМИ опубликовали заявление от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем содержится призыв к США не участвовать во "враждебных действиях" в отношении КНДР. Главе Белого дома "лучше не делать вещей, которые помешают ему спокойно спать в течение ближайших четырех лет", говорится в публикации. Это стало первым посланием северокорейской стороны администрации Байдена. Оно прозвучало после того, как Белый дом заявил, что пытался выйти на контакт с Пхеньяном, но не получил от него ответа.