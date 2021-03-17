Reuters: Иран начал обогащать уран при помощи улучшенных центрифуг

ТАСС, 17 марта. Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе при помощи усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"15 марта агентство [МАГАТЭ] подтвердило, что Иран начал подачу природного [фторида урана] UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-4, установленный на заводе по обогащению топлива", - приводит Reuters выдержки из доклада организации.

Отмечается, что исламская республика указала, что намерена установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе. Таким образом, по данным МАГАТЭ на 15 марта, Иран использует 5060 центрифуг IR-1, размещенных на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, размещенные на трех каскадах, а также один каскад из 174 центрифуг IR-4.

После выхода США из сделки по атому в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.