США ожидают, что переговоры с КНР на Аляске могут быть отчасти сложными

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов ожидают, что предстоящие переговоры с представителями Китая на Аляске могут быть отчасти сложными, поскольку Вашингтон намерен затронуть темы, вызывающие у него обеспокоенность. Об этом заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что часть разговора может быть сложной. Есть вопросы, по которым президент [США Джо Байден] не воздерживался от того, чтобы озвучить свою обеспокоенность, будь то права человека или же экономические, или технологические вопросы. И мы, конечно же, ожидаем, что многие из этих вопросов могут быть обсуждены в ходе этой встречи", - сказала она. Текст брифинга распространила пресс-служба Белого дома.

При этом, по словам Псаки, "существуют также области, где может быть возможность для совместной работы, будь то климат или нераспространение ядерного оружия".

Ранее Госдепартамент сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта в штате Аляска переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.