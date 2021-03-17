В армии Израиля не стали комментировать сообщения об ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался во вторник комментировать сообщения об израильских ракетных ударах по военным целям к югу от Дамаска.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил он по телефону на соответствующий запрос ТАСС.

Агентство SANA сообщило ранее, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают "агрессивное нападение" израильских ВВС, в ходе которого удары наносятся по военным позициям и объектам к югу от Дамаска. Сирийские зенитчики поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей, отметило агентство.