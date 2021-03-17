Власти Ливана пойдут на сокращение субсидий населению из-за кризиса

БЕЙРУТ, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Ливана проведет рационализацию системы субсидирования по причине истощения валютных запасов. Об этом сообщил во вторник агентству Bloomberg исполняющий обязанности министра финансов республики Гази Вазни.

"Принято решение о сокращении субсидий на продовольственную корзину ввиду того, что валютные резервы Центрального банка уменьшились до $16 млрд", - сказал и. о. главы Минфина. По его словам, субсидирование, которое обходится казне в $6 млрд в год, "не может продолжаться в прежних объемах".

Вазни признал, что такие меры властей будут способствовать инфляции, прогнозируемой в 2021 году на уровне 77%. "Чтобы помочь людям справиться с ситуацией, власти будут выплачивать малообеспеченным семьям по 1 млн ливанских фунтов в месяц (менее $100), - отметил он. - Кроме того, для поддержки 786 тыс. беднейших граждан будет использован кредит Всемирного банка в размере $246 млн".

Заявление и. о. министра финансов прозвучало на фоне уличных протестов в Бейруте, которые возобновились во вторник после очередного падения обменного курса национальной валюты - с 11 000 до 15 000 ливанских фунтов за один доллар. Таким образом, национальная денежная единица обесценилась за две недели более чем на 25%.