Глава МИД Британии заявит, что Лондон намерен играть роль "силы во благо" на мировой арене

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Великобритания намерена использовать весь свой политический, военный и экономический потенциал, чтобы играть роль "силы во благо" в международных отношениях. С таким утверждением, как ожидается, выступит в среду глава британского МИД Доминик Рааб во вступительной речи в формате онлайн на площадке форума по безопасности в Аспене.

Согласно распространенным внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства выдержкам из выступления, Рааб обозначит необходимость использовать весь спектр возможностей страны, "поскольку без силы, экономического, военного, дипломатического, культурного влияния нельзя ничего добиться". По его словам, Лондон будет применять имеющиеся ресурсы, чтобы укрепить глобальную безопасность и повысить уровень жизни "перед лицом упадка демократии по всему миру" как в самой Великобритании, так и за ее пределами.

Глава МИД королевства также заявит, что амбиции использовать силу во благо являются "правильным шагом для ведущего государства, который полностью соответствует интересам британцев". Помимо этого, Рааб объяснит значение обнародованного во вторник Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

"Комплексный обзор представляет собой дорожную карту, которая была составлена, исходя из нашего морального компаса, нашей истории и нашей сегодняшней задачи быть силой во благо в мире, - скажет он. - Мы полагаем, что мы можем и мы должны помочь облегчить самые ужасные страдания в мире, что на нас лежит моральная ответственность, что мы все заинтересованы [в защите] нашей планеты, глобальной экономики, мировой экосистемы, а также условий мира и стабильности, которые лежат в основе всего перечисленного".

По словам Рааба, "демократия отступает" в настоящий момент, о чем свидетельствует тот факт, что "в этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит совокупный ВВП мировых демократий". "Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов. С ними в основном, хотя и не всегда, легче вести торговлю и сотрудничать для решения общих проблем", - приводит британский МИД выдержки из речи Рааба.

Пересмотр стратегии

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый Оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывает как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".