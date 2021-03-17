США и КНР не будут принимать совместное заявление по итогам встречи на Аляске

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай не намерены принимать совместное заявление по итогам предстоящей двусторонней встречи, которая пройдет 18 марта в Анкоридже (штат Аляска). Об этом сообщила во вторник журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Совместного заявления не будет", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Рассказать о приоритетах и намерениях

По ее словам, США намерены использовать предстоящие переговоры с представителями Китая с целью уведомить Пекин о своих интересах, приоритетах и намерениях. "Переговоры в Анкоридже в значительной степени предназначены в качестве предварительного обсуждения с целью пояснить наши интересы, намерения и приоритеты, а также, откровенно говоря, чтобы лучше понять позицию Китая", - отметила она.

"Мы думаем, что действительно важно, чтобы наши китайские коллеги услышали напрямую от госсекретаря [Энтони] Блинкена и помощника [президента США] по национальной безопасности [Джейка] Салливана о наших приоритетах и о наших намерениях. Мы знаем, что иногда в Пекине возникает чувство или, может быть, надежда, что наши публичные заявления чем-то отличаются от наших личных бесед", - добавила представитель исполнительной власти.

"<...> Это своего рода уникальная конфигурация. У нас прежде помощник президента по национальной безопасности и госсекретарь не встречались вместе со своими китайскими коллегами", - отметила представитель администрации. Вашингтон считает, что это "очень важно", "не просто для показухи", продолжила она. В американском правительстве полагают, что в прошлом китайские власти порой пытались играть на противоречиях между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. "Мы чувствовали: важно подчеркнуть с самого начала, что нынешняя администрация едина и предпринимает скоординированные действия, когда дело касается политики в отношении Китая", - указала представитель исполнительной власти.

Чиновник заявила, что Соединенные Штаты доведут до КНР, в каких конкретно сферах хотят видеть изменение курса Пекина. "Мы перечислим некоторые конкретные сферы, где, как мы считаем, Пекину нужно предпринять некоторые шаги, чтобы изменить свой курс", - сказала она.

В частности, по словам ведущей брифинга, одна из таких сфер - это "экономическое принуждение", которое Пекин якобы использует в отношении союзников США, в том числе Австралии. "Это, как мы считаем, должно измениться, прежде чем мы сможем предпринять существенные дальнейшие шаги в наших отношениях", - заявила она. "Это, конечно же, один из факторов, которые мы учитываем в процессе выработки дальнейших шагов", - добавила представитель администрации.

Единичная встреча

Представитель администрации США уточнила, что встреча представителей США и КНР разовая, она не будет являться началом какого-то двустороннего переговорного процесса.

"Это действительно единичная встреча. Это не возобновление какого-то конкретного диалогового механизма или начало диалогового процесса. Речь идет о том, чтобы сесть [за стол переговоров], понять друг друга", - сказала она.

"Разговор в Анкоридже в действительности пойдет на более широком, стратегическом уровне, при котором мы затронем некоторые конкретные вопросы. Однако не ожидаем достигнутых путем переговоров конкретных результатов, которые станут ответами на вопросы. Скорее речь идет о начале данного процесса", - добавила она.

Ранее Госдепартамент сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта в штате Аляска переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.