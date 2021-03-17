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Трамп заявил, что примет решение об участии в президентских выборах в США позже

Бывший президент США подчеркнул, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса
Дональд Трамп AP Photo/John Raoux
Описание
Дональд Трамп
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп намерен позже принять окончательное решение о возможном участии в борьбе за пост главы государства. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

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"Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил бывший американский лидер. Он подчеркнул, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса.

Трамп выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов. "Мы примем решение после этого", - добавил Трамп, говоря о возможности снова баллотироваться на пост президента.

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