В Белом доме заявили, что Россия представляет для США примерно такие же вызовы, как Китай

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Нынешнее американское правительство считает, что Россия представляет для Соединенных Штатов примерно такие же вызовы, как и Китай, но, вероятно, в меньших масштабах. С таким заявлением выступил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей 18 марта американо-китайской встрече в Анкоридже (штат Аляска), представитель администрации США высокого ранга.

Ему был задан вопрос о том, какую роль Россия, по мнению новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом, играет в американо-китайских отношениях. Однако прямого ответа американский чиновник не дал.

"Вы спросили о роли России применительно к Китаю. <...> Я бы сказал, что <...> Россия во многом представляет схожий набор вызовов. Возможно, не такого масштаба, как Китай", - отметил представитель исполнительной ветви власти США.

"Однако, - подчеркнул чиновник, - мы [американские должностные лица] считаем, что по нему [упомянутому набору вызовов] лучше всего давать отпор посредством поддержания общего дела с нашими близкими союзниками и партнерами, добиваясь того, что мы привлекаем их [россиян] к ответственности, когда они предпринимают действия, противоречащие международным правилам игры, международной системы, которая на протяжении <...> десятилетий позволяла всей планете пользоваться миром и процветанием".

Ранее американское правительство сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта в Анкоридже переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Байден провели свой первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.