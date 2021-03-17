ВВС Японии окончательно отказались от боевых самолетов F-4 Phantom

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Три истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom ВВС Японии совершили в среду последний полет в районе военно-воздушной базы в префектуре Гифу в центре страны, после этого самолеты такого типа будут окончательно списаны из состава вооруженных сил. С конца прошлого года они использовались только для испытания различного авиационного оборудования, сообщает информационное агентство Kyodo.

F-4 Phantom производства американской корпорации McDonnell Douglas выпускались с 1958 года, этих боевых самолетов было произведено больше всего за всю историю США - свыше пяти тысяч. Они активно использовались в различных войнах прошлого века - во Вьетнаме, в многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке.

В 1996 году эти самолеты были исключены из состава Вооруженных сил США. В Японии они использовались с 1970-х годов.