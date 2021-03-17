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Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

Соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации сдал положительный тест на коронавирус

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Запланированная на 17 марта встреча глав оборонных ведомств Японии и Украины, которая должна была состояться в Токио, отменяется. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Японии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации по прибытии в токийский аэропорт сдал положительный тест на коронавирус.

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию должен был стать первым визитом главы украинского оборонного ведомства в эту страну. Как отметил во вторник японский министр обороны Нобуо Киси, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, разделяющими общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

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