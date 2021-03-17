Блинкен на встрече с КНР намерен выразить беспокойство Японии по поводу островов Сенкаку

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен 18 марта на встрече с представителями властей КНР намерен озвучить озабоченность правительства Японии ситуацией вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

"Я ожидаю возможность ясно выразить эту озабоченность", - заявил Блинкен в ходе онлайн-пресс-конференции с участием японских журналистов. Госсекретарь также подчеркнул, что, по его мнению, "Китай становится все более давящим в своей внутренней политике и агрессивным во внешней".

16 марта в распространенных письменных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина с их японскими коллегами в Токио подчеркивалось, что американская сторона подтвердила Японии готовность защищать острова Сенкаку.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе островов, являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами.

В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.