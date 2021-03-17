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Политический кризис в Армении

Оппозиция пытается блокировать входы в ведомство, куда должен приехать премьер Армении

На месте работает специальный отряд полиции

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Около сотни сторонников оппозиции собрались в среду утром возле Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, чтобы заблокировать входы в здание. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, активисты ожидают, что сюда приедет премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армения без Никола! Он должен уйти в отставку", - скандируют участники акции.

У входа в здание сотни полицейских организовали усиленный кордон и оцепили ведомство, чтобы оппозиционеры не смогли препятствовать проходу главы правительства. На месте работает специальный отряд полиции.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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