Защита обжаловала обвинение члену совета белорусской оппозиции Максиму Знаку

"Это именно то обвинение, которое появилось в феврале 2021 года, и в котором, кроме статьи 361 УК о публичных призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности, появились статья 361-1 УК о создании экстремистского формирования, коим назван Координационный совет, и статья 357 УК о заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем", - написал Лаевский в Facebook.

Адвокат уточнил, что жалоба была отправлена 15 марта, а сейчас она поступила в Генпрокуратуру.

Знака задержали 9 сентября минувшего года, затем предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В декабре Генпрокуратура возбудила еще два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти. 10 февраля Знаку предъявили обвинения и по этим двум статьям. Также было продлено его содержание под стражей до 9 мая.